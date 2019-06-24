ДЧС Алматы организовал "горячую линию" по взрыву в Арыси

Получить информацию можно по телефонам: 8 (727) 278-20-83, 278-20-84.

В связи с чрезвычайным происшествием в городе Арысь Туркестанской области в ДЧС Алматы организована "горячая линия", передает Zakon.kz.

Получить информацию можно по телефонам: 8 (727) 278-20-83, 278-20-84.

24 июня т.г. на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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