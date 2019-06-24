Журналист может стать депутатом Сената от города Шымкента

По предварительным результатам подсчета голосов 85.19% набрала Капбарова Айгуль Жарылкасыновна.

Сегодня, 24 июня, состоялось голосование по выбору депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК РК.

- По состоянию на 10.50 времени Нур-Султана завершены процедуры голосования и подсчета результатов на выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего, - сообщили в ЦИКе.

По предварительным результатам подсчета голосов 85.19% набрала Капбарова Айгуль Жарылкасыновна. 23 выборщика из 28 отдали ей свои голоса.

- В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" протокол подсчета голосов территориальной избирательной комиссии города Шымкента пересылается в Центральную избирательную комиссию не более, чем в двухдневный срок. На их основании Центральная избирательная комиссия устанавливает итоги выборов не позднее, чем в семидневный срок со дня проведения выборов, - пояснили в ЦИКе.

Айгуль Капбарова займет место Дархана Сатыбалды, чьи полномочия были досрочно прекращены по причине назначения его чрезвычайным и полномочным послом в Республике Узбекистан.

Капбарова Айгуль Жарылкасыновна родилась 10 августа 1975 года. Трудовой путь начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующим отделом в газете "Оңтүстік Қазақстан". В последнее время руководила газетами "Шымкент келбетi" и "Панорама Шымкента". Является директором-главным редактором ТОО "Информационный центр "Шымкент"

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