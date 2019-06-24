Министр обороны вылетел к месту происшествия в Арыси
Взрыв произошел утром 24 июня.
Фото : BNews.kz24 июня 2019, 13:15
Министр обороны РК генерал-майор Нурлан Ермекбаев вылетел к месту происшествия в Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
По информации ведомства, министр отправился, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.
Ранее, Токаев поручил срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов.
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Взрыв произошел утром 24 июня. По данным Министерства обороны РК на данный момент жертв и пострадавших нет.
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