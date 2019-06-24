Взрыв в Арыси: Минобороны просит не поддаваться панике

На данный момент жертв и пострадавших нет.

Не поддаваться панике просят в Министерстве обороны в связи со взрывом в воинской части в Арыси, передает Zakon.kz.

- Местное население просим не поддаваться панике и пройти к месту эвакуации, - сообщили в МО.

24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

ДЧС Алматы организовал "горячую линию".

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