Срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов - Токаев
Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
Фото : Акорда24 июня 2019, 12:56
Президент Казахстана дал поручения по ЧП, произошедшему в воинской части в Туркестанской области, передает Zakon.kz.
- Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов, - написал в твиттере Касым-Жомарт Токаев.
Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 июня 2019 г.
Взрыв произошел утром 24 июня. По данным Министерства обороны РК жертв и пострадавших нет.
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