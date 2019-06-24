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Срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов - Токаев

Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

Фото : Акорда24 июня 2019, 12:56

Президент Казахстана дал поручения по ЧП, произошедшему в воинской части в Туркестанской области, передает Zakon.kz.

- Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов, - написал в твиттере Касым-Жомарт Токаев.

Взрыв произошел утром 24 июня. По данным Министерства обороны РК жертв и пострадавших нет.

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