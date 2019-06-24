Все пациенты центральной больницы и поликлиники в Арыси эвакуированы

Подготовлено более 200 коек для больных.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в Ордабасинском районе Туркестанской области создан медицинский штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

- В связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в Ордабасинском районе был создан медицинский штаб. Во главе с руководителем управления здравоохранения Туркестанской области Муканом Егизбаевым ведутся оперативные работы, - рассказали в облуправлении.

Как сообщили в пресс-службе, в Ордабасинской центральной районной больнице и областной клинической больницы подготовлено более 200 коек для больных.

- 30 автомобилей скорой помощи были поставлены на 3 пути въезд в город Шымкент. В случае необходимости подготовлены дополнительные машины скорой помощи из нескольких районов. Из областной клинической больницы в медицинский штаб доставлены врачи-травматологи, хирурги, реаниматологи, - отметили в облуправлении.

В настоящее время пострадавших в больницах нет. Ведутся эвакуационные работы. Из Арысской городской центральной больницы и поликлиники эвакуированы все пациенты.

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