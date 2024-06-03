Центральная больница Есика приостанавливает работу поликлиники

Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница (МЦРБ) в Есике выступила с важным обращением. Из-за капитального ремонта приостанавливается работа поликлиники, сообщает Zakon.kz.

Заявление больницы опубликовано 3 июня 2024 года на странице в Instagram:

"В рамках модернизации в Енбекшиказахской МЦРБ начат капитальный ремонт зданий стационара по улице Абая, 336 и по улице 8 Марта, 10".

Отмечено, ремонт стартует 4 июня. Также обозначен срок ввода в эксплуатацию: 4 марта 2025 года.

"В связи с этим временно приостанавливается работа в здании поликлиники с июня по август 2024 года. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи организовано по адресу: г. Есик, ул. 8 Марта, 10а". Енбекшиказахская МЦРБ

Также говорится, что семейные участки №49, 53, 54, 55 будут проводить прием по адресу: мкр. Байтерек, Алтын Адам аллеясы, 185а, в здании Центра ПМСП "Болашак".

"Все контактные данные, включая телефоны и электронную почту, остаются без изменений", – уточнили в больнице.

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