Министр Ермекбаев прибыл в Арысь
До места ЧП министр добрался за пару часов.
Фото : titus.kz24 июня 2019, 15:30
Нурлан Ермекбаев прибыл к месту происшествия, передает Zakon.kz.
- Министр обороны РК генерал-майор Нурлан Ермекбаев прибыл к месту происшествия, - сообщили в пресс-службе МО РК.
Несколько часов назад министр вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974679-d8574b8e1601b05db0154ebcc793a078
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...