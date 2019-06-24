Министр Ермекбаев прибыл в Арысь

До места ЧП министр добрался за пару часов.

Нурлан Ермекбаев прибыл к месту происшествия, передает Zakon.kz.

- Министр обороны РК генерал-майор Нурлан Ермекбаев прибыл к месту происшествия, - сообщили в пресс-службе МО РК.

Несколько часов назад министр вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.

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