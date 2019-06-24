Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Министр Ермекбаев прибыл в Арысь

До места ЧП министр добрался за пару часов.

Фото : titus.kz24 июня 2019, 15:30

Нурлан Ермекбаев прибыл к месту происшествия, передает Zakon.kz.

- Министр обороны РК генерал-майор Нурлан Ермекбаев прибыл к месту происшествия, - сообщили в пресс-службе МО РК.

Несколько часов назад министр вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты