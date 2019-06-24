Что известно о городе Арысь

В Арыси находится склад с вооружением, которое в наследство осталось со времен СССР. Склад считается одним из наиболее крупных в данном регионе.

24 июня в городе Арысь прогремел взрыв. Жителей экстренно эвакуируют, власти просят не поддаваться панике. Но, вспоминая прошлое, это уже не первое ЧП в небольшом городке. Подробности читайте в материале Zakon.kz.

Что это за место

Город Арысь или Арыс – находится в Туркестанской области и относится к Шымкентской агломерации. Он был образован в 1900 году как пристанционный поселок и сейчас имеет стратегическое положение железнодорожного узла. В городе находится разветвление направления Оренбург – Ташкент в сторону Алматы и Бишкека. В 1956 году получил статус города, здесь расположены промышленные предприятия, связанные с обслуживанием железной дороги, мелкие предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья

Здесь проживает порядка 44 тысяч человек. Все они занимаются, в основном, обслуживанием транспортной магистрали. Тут же находится санаторный комплекс "Арыс".

Помимо всего в Арыси расположен военный городок № 2 с воинской частью 44859. 12 октября 2012 был утвержден перечень закрытых и обособленных военных городков, погранзастав и комендатур, содержание жилищ и отопление в которых обеспечиваются за счет государства. В перечне был указан город Арысь в категории "обособленный".

В Арыси находится склад с вооружением, которое в наследство осталось со времен СССР. Склад считается одним из наиболее крупных в данном регионе. Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2008 года № 687, было решено все невостребованное, неиспользуемое военное имущество ликвидировать посредством уничтожения, утилизации, захоронения в соответствии с главой 4 Правил передачи, реализации и ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения неиспользуемого военного имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) оборонных объектов.

Череда ЧП

К сожалению, о городке становится слышно только после крупных ЧП. Одно из таких произошло в марте 2009 года. Как было написано выше, старые боеприпасы было необходимо утилизировать. ТОО "Казарсенал" как раз занималась этим делом. Но из-за грубейших нарушений правил техники безопасности произошло сразу три взрыва, в результате которых погибли три человек и еще 17 получили ожоги.

26 июня 2014 года тут же произошел еще один взрыв на модуле по выемке пороха в "Казахвзрывпром". Опять-таки из-за техники безопасности. Погибли двое работников, и еще один получил ожоги и травмы. По некоторым данным, "Казахвзрывпром" это и есть бывший ТОО "Казарсенал".

К слову, в 2013 году был пожар, повлекший за собой череду взрывов боеприпасов на полигоне Отар. В этом ЧП также фигурировало предприятие "Казахвзрывпрома".

В ноябре 2015 о городке Арысь снова заговорили. Во время уничтожения отходов утилизации произошла детонация взрывчатых веществ на подрывном поле ТОО "Казтехнологии". Тогда погиб один человек.

И вот 24 июня 2019 года история повторилась. Утром прогремел взрыв. Жители в спешке начали собирать вещи и убегать. Для эвакуации были созданы специальные штабы и подготовлены места в больницах. На данный момент за медпомощью обратились 11 человек. На место прибыл министр обороны РК генерал-майор Нурлан Ермекбаев.

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