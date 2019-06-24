Больных эвакуировали из Арысской городской больницы и поликлиники.

23 человека пострадали в результате взрыва в Арыси. Они находятся с различными телесными повреждениями в больницах Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Туркестанской области.

- Большинство из них находятся в областной клинической больнице. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в Ордабасском районе был создан медицинский штаб. Работы ведутся под председательством начальника управления здравоохранения Туркестанской области Мукана Егизбаева. Подготовлено более 200 мест в Ордабасинской областной больнице и Областной клинической больнице. 30 машин скорой помощи были введены в эксплуатацию в Шымкенте на 3 трассах, - сообщили в пресс-службе.

Дополнительные машины скорой помощи доступны в нескольких районах. Областная клиническая больница собрала медперсонал, травматологов, хирургов, реаниматологов. Эвакуация идет полным ходом. Больных эвакуировали из Арысской городской больницы и поликлиники.

В 09:20 24 июня на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области.

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