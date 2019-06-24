Родители, я вас люблю. Военнослужащий из Арыси записал обращение
Если не выживу, родители, я вас люблю, - сказал солдат.
Фото : кадр видео24 июня 2019, 18:09
В Сети распространяют видео, на котором военнослужащий обращается к родителям, передает Zakon.kz.
- Если не выживу, родители, я вас люблю, - сказал солдат.
И во время этих слов раздался взрыв. Сцена напоминает кадр из фильма с военными действиями. Отметим, что ранее в Сети появилось видео, на котором военные помогают женщине сесть в машину, чтобы эвакуироваться.
И местность что на обоих видео одинаковая. То есть не исключено, что молодой военнослужащий, записав обращение, направился помогать людям эвакуироваться.
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