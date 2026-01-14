#Казахстан в сравнении
Происшествия

Россиянин убил отца из-за надписи "Люблю"

россиянин убил отца из-за надписи на автомобиле, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 21:41 Фото: pixabay
23-летний житель Красноярского края, по версии следствия, убил отца из-за надписи "Люблю", сделанной на автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет объединенная пресс-служба судов региона, в день трагедии глава семьи вместе с супругой убирал участок. На снегу, который лежал на их машине, она написала "Люблю" и добавила сердечки.

Когда сын пары заметил надпись, он решил, что это намек на скорое убийство, так как парень предполагал будто отец хочет с ним расправиться. Подозреваемый схватил нож и напал на родителя со спины, нанеся ему минимум три удара ножом. Глава семьи умер до приезда медиков.

В полиции заявили, что сын ранее проходил лечение от психиатрического заболевания. По словам супруги убитого, сын в последнее время "стал очень подозрительным".

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Его отправили под арест. Сама мать фигуранта настаивала на аресте, так как опасается его.

Ранее сообщалось, что гражданина Афганистана осудили за убийство супруги в другой стране.

Елена Беляева
Елена Беляева
