В МВД прокомментировали видео с окровавленным мужчиной
Вопрос взят на контроль.
Фото : YouTube24 июня 2019, 18:54
В МВД РК прокомментировали видео с окровавленным мужчиной у дороги, сообщает Zakon.kz.
В Сети распространяется видео, на котором в траве у проезжей части сидит обнаженный мужчина в крови. Мимо проезжают автомобили, проходят люди. Никто даже не пытается помочь. Ни водители, ни прохожие. Предположительно, видео снято в районе города Арысь, где сегодня прогремели взрывы на складе боеприпасов,
Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МВД РК сообщили, что вопрос взят на контроль и видео изучается.
24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе.
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