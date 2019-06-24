Количество пострадавших в городе Арысь увеличилось до 52

34 из них госпитализированы.

Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК распространил информацию касательно чрезвычайной ситуации, произошедшей 24 июня 2019 года в результате взрывов военных складов в городе Арысь Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Для оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыс, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.

В целях оказания экстренной медицинской помощи по линии санитарной авиации мобилизованы две мультидисциплинарные бригады, в составе травматологов, реаниматологов, комбустиологов.

Кроме того, мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад СМП в Жамбылской и Кызылординской областях.

Для обеспечения оперативной транспортировки в случае необходимости готовы два вертолета санитарной авиации с оснащенным оборудованием и медицинской бригадой на борту.

По состоянию на 20:00 местного времени общее число обращений составило - 52 человека (Туркистанская область, включая город Шымкент), 34 из них госпитализированы. Зафиксирован один летальный случай. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами прилагаются всевозможные усилия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ЧС.

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