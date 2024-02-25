Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось

В Центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля 2024 года с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на Управление здравоохранения Мангистауской области, восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

Также отмечается, что врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается как средней степени тяжести. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием "Али-Ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.

"Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, и лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек", – сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.

В ведомстве также подчеркнули, что пациенты получают антибактериальное и симптоматическое лечение.

По факту массового пищевого отравления Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в селе Бейнеу Мангистауской области произошло массовое отравление. Вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в Центральную районную больницу.



