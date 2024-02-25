Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось

Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось Фото: pixabay
В Центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля 2024 года с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на Управление здравоохранения Мангистауской области, восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

Также отмечается, что врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается как средней степени тяжести. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием "Али-Ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.

"Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, и лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек", – сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.

В ведомстве также подчеркнули, что пациенты получают антибактериальное и симптоматическое лечение. 

По факту массового пищевого отравления Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в селе Бейнеу Мангистауской области произошло массовое отравление. Вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в Центральную районную больницу.


Читайте также

Крупный пожар на складах в Алматы: спасатели вынесли из огня молодого узбекистанца
Крупный пожар на складах в Алматы: спасатели вынесли из огня молодого узбекистанца
Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области
Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области
Два автомобиля столкнулись в Астане, пострадали три пешехода
Два автомобиля столкнулись в Астане: пострадали три пешехода
Диана Абдуллаева
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
землетрясение в Алматы
Землетрясение вновь почувствовали алматинцы
землетрясение
Можно ли спрогнозировать землетрясение, рассказал эксперт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: