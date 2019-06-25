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Токаев обещал наказать виновных во взрывах в Арыси

24 июня Глава государства прибыл в Арысь, где он встретился с жителями города, а также с пострадавшими от взрывов.

Фото : Twitter25 июня 2019, 06:42

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал наказать виновных во взрывах в Арыси, передает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

24 июня Глава государства прибыл в Арысь, где он встретился с жителями города, а также с пострадавшими от взрывов.

Президент также провел заседание оперативного штаба и поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

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