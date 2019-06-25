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Жителей немецкого города эвакуировлаи из-за двух бомб

Бомба немецкого производства и американский снаряд были обнаружены в непосредственной близости друг от друга.

Фото : Pixabay25 июня 2019, 07:11

Более 2,5 тысяч человек временно покинули свои дома в германском городе Гессен в связи с обнаружением двух снарядов времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

Бомба немецкого производства весом 250 кг и американский снаряд весом 50 кг были обнаружены вечером в понедельник в непосредственной близости друг от друга. Отмечается, что саперы произвели контролируемый взрыв германской бомбы, снаряд американского производства был обезврежен.

Во время Второй мировой войны на территорию современной Германии было сброшено более 2 млн бомб, более 20% из которых не разорвались. Обычно раз в несколько месяцев эти снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.


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