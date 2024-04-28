Около двух тысяч человек планируют эвакуировать из-за найденной бомбы в Польше

Фото: pixabay

Около двух тысяч человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны рядом с автомобильной заправочной станцией (АЗС), сообщает Zakon.kz.

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