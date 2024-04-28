Около двух тысяч человек планируют эвакуировать из-за найденной бомбы в Польше
Фото: pixabay
Около двух тысяч человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны рядом с автомобильной заправочной станцией (АЗС), сообщает Zakon.kz.
Согласно информации RMF FM, эвакуация жителей Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково запланирована на утро 29 апреля.
"Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны", – уточняет радиостанция.
Отмечается, что саперы рассчитывают провести нейтрализацию боеприпаса за два часа. После этого жители смогут вернуться домой.
Ранее сообщалось, что в Греции нашли бомбы времен Второй мировой войны.
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