Нацгвардия контролирует правопорядок в Арыси

Бойцы Нацгвардии круглосуточно обеспечивают надежную охрану общественного порядка.

Патрулирование города ведется круглосуточно 75 нарядами полиции, а также бойцами Нацгвардии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік", бойцы Нацгвардии круглосуточно обеспечивают надежную охрану общественного порядка и безопасности на улицах города Арыс.

- Жители города могут быть спокойны, военнослужащие Национальный гвардии всегда на чеку, не допустят грабежей и мародерства, - сообщили в командовании.

Добавим, что Нацгвардия направила 500 военнослужащих на место ЧП в Арыси.

Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил, что в городе также работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.

24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

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