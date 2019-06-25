"Девушки на час". Жена Кайрата Нуртаса высказалась о молоденьких актрисах мужа

По ее словам – она мужа не ревнует, ибо она сама красавица.

Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдикаримовой в программе "Айта берсін" пришлось высказаться о молодых девушках, часто окружающих ее мужа, пишет Zakon.kz со ссылкой на Stan.kz.

Как говорит Жулдыз, она не ревнует своего известного мужа по двум простым причинам: Кайрат поводов для ревности себе не позволяет, да сама Жулдыз уверена в своей привлекательности.

– Могу сказать, ревности нет вообще. Не было и раньше. Поводов для ревности Кайрат не дает. Никогда не обманывал и я ему полностью доверяю. Да, в клипах он снимается с разными красавицами, но и я тоже красавица. Я это знаю, – говорит она.

Как оказалось, молодых девушек из "служебного окружения" Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдикаримова воспринимает как "временных актрис".

– Да, говорите, они молоды? Когда я смотрю на них, оцениваю лишь их искусство, будь то клип или кино. Это их работа, они лишь коллеги, партнерши. По другому их представлять не могу. Они просто актрисы на час, на два. Для меня они не конкуренты ", – резко отрезала спутница Кайрата.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!