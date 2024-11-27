Жена Кайрата Нуртаса иронично отреагировала на появления мужа с молодыми девушками
Фолловерша написала Абдукаримовой: "Когда я увидела Кайрата с молодой девушкой, подумала: "У него же вроде есть жена".
"Я тоже "иногда" так думаю. Кстати, кто его жена? Отметьте, пожалуйста", – иронично отреагировала Жулдыз.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Отметим, что ранее в соцсетях появилось видео Кайрата Нуртаса в окружении молодых девушек. Оно спровоцировало волну критики в сторону артиста, которому напомнили про семью и четверых детей.
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Интересной жизненной ситуацией поделилась и супруга народного любимца. По словам Абдукаримовой, ей во сне приснилась покойная бабушка, после чего она решила испечь семь казахских лепешек, чтобы раздать соседям.
"Сразу, как проснулась, испекла семь лепешек, и вышла, чтобы раздать их соседям. Один сосед дверь не открыл. Второй сказал: "Мы не нуждаемся, спасибо", – написала Жулдыз.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
25 ноября 2024 года Жулдыз Абдукаримова обратилась к сильным и независимым девушкам.