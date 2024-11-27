Жена Кайрата Нуртаса иронично отреагировала на появления мужа с молодыми девушками

Накануне, 26 ноября 2024 года, известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова предложила своим подписчицам в Instagram-Stories рассказать о неудобных ситуациях из жизни. Одна из них касалась мужа 36-летней артистки, сообщает Zakon.kz.

Фолловерша написала Абдукаримовой: "Когда я увидела Кайрата с молодой девушкой, подумала: "У него же вроде есть жена".

"Я тоже "иногда" так думаю. Кстати, кто его жена? Отметьте, пожалуйста", – иронично отреагировала Жулдыз.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что ранее в соцсетях появилось видео Кайрата Нуртаса в окружении молодых девушек. Оно спровоцировало волну критики в сторону артиста, которому напомнили про семью и четверых детей.

https://www.zakon.kz/kultura-shoubiz/6457664-zhuldyz-abdukarimova-obratilas-k-silnym-i-nezavisimym-devushkam.html

Интересной жизненной ситуацией поделилась и супруга народного любимца. По словам Абдукаримовой, ей во сне приснилась покойная бабушка, после чего она решила испечь семь казахских лепешек, чтобы раздать соседям.

"Сразу, как проснулась, испекла семь лепешек, и вышла, чтобы раздать их соседям. Один сосед дверь не открыл. Второй сказал: "Мы не нуждаемся, спасибо", – написала Жулдыз.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

25 ноября 2024 года Жулдыз Абдукаримова обратилась к сильным и независимым девушкам.