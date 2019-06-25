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Взрывной волной снесло крышу жилища в Арыси

Пожилого мужчину спасли полицейские, вовремя подоспевшие на помощь.

Фото : кадр видео25 июня 2019, 14:25

В Арыси полицейские спасли мужчину во время взрыва снаряда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Недалеко от дома жителя г. Арысь упал снаряд. Взрывной волной снесло крышу жилища. Пожилого мужчину спасли полицейские, вовремя подоспевшие на помощь.

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