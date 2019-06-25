Зимняя Олимпиада спустя 20 лет вернется в Италию

За итальянскую заявку отдали свои голоса 47 членов МОК.

Стал известен город-хозяин Зимних Олимпийских игр 2026 года, передает Zakon.kz.

Согласно программе реформ олимпийского движения Agenda-2020. теперь Олимпийские игры может проводить два города одной страны

Соперником Милана и Кортина-д'Ампеццо были шведские города Стокгольм и Аре. На голосовании во время 134-й сессии Международного Олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария) за итальянскую заявку отдали свои голоса 47 членов МОК, за шведскую- 34.

В последний раз Италия принимала Зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда главные старты четырехлетия прошли в Турине.

Прием заявок на проведение Игр-2026 начался 16 марта 2017-го и бал завершен 16 сентября того же года. Изначально на них претендовали семь городов. Но к финальному этапу определения олимпийской столицы дошли два. Остальные участники гонки не нашли поддержки своего народа на референдуме. Так, свои кандидатуры сняли Канада (Калгари), Австрия (Инсбрук), Швейцария (Сьон).





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