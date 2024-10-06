Призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов сделал свой выбор в Алматы
Фото: Instagram/n_kkz
Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов отдал свой голос на референдуме, сообщает Zakon.kz.
Именитый спортсмен отметил, что своим примером он хотел бы показать важность участия в этом событии, передает "Первый канал Евразия".
"Отдать свой голос – гражданский долг каждого, я бы сказал, обязанность. У каждого свой выбор, и его необходимо сделать. Уверен, что казахстанцы проявят ответственность в этом вопросе", – сказал Нариман Курбанов.
Фото: Telegram/Первый канал Евразия
Помимо Курбанова, избирательные участки посетили и другие известные спортсмены. В их числе Назым Кызайбай, Елдос Сметов и заслуженный тренер по художественной гимнастике Алия Юсупова.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript