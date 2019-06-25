Казахстан и ООН подписали соглашение о создании Международного центра сближения культур

Соответствующая казахстанская инициатива была одобрена 39-й Генеральной конференцией Организации в ноябре 2017 года.

25 июня 2019 года в Париже подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Соглашение подписали Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова, передает официальный сайт премьер-министра РК.

Указанную структуру планируется создать под эгидой ЮНЕСКО на базе Центра сближения культур при Министерстве культуры и спорта РК. Соответствующая казахстанская инициатива была одобрена 39-й Генеральной конференцией Организации в ноябре 2017 года.

Задачами Центра будут продвижение научных исследований, подготовка публикаций, организация конференций и просветительская деятельность по вопросам истории и практики межкультурного взаимодействия в Центральной Азии и за ее пределами.

О. Азуле подчеркнула конструктивный вклад Казахстана в работу ЮНЕСКО и выразила уверенность, что новый Центр будет способствовать межкультурному диалогу в глобальном и региональном масштабах.

После церемонии подписания в ходе беседы вице-премьер информировала собеседницу об итогах президентских выборов в Казахстане, приоритетах внешней и внутренней политики нового Главы государства К. Токаева и их преемственности с курсом Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева, реализацией в стране программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", приоритетных направлений "Семи граней Великой степи" и мероприятий в рамках Года молодежи.

Г. Абдыкаликова также рассказала О. Азуле о развитии города Туркестана и заверила в приверженности нашего государства реализации соответствующих проектов с учетом статуса Мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави как объекта Всемирного наследия и в соответствии с международными стандартами охраны выдающихся памятников истории и культуры.

Кроме того, Заместитель Премьер-Министра РК обратилась к Гендиректору ЮНЕСКО с просьбой оказать поддержку в проведении в следующем году в штаб-квартире Организации международных мероприятий по празднованию 175-летия выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

В свою очередь, О. Азуле поблагодарила Г. Абдыкаликову за беседу и подчеркнула конструктивный вклад Казахстана в глобальном, региональном масштабах.

Справочно: Казахстан является членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 г. Сотрудничество с ней координирует Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Наше государство является стороной 15 международных конвенций под эгидой ЮНЕСКО. В Реестр документального наследия "Память мира" вошли 3 казахстанские заявки, список всемирного наследия – 5, нематериального культурного наследия – 10, сеть биосферных резерватов – 11, календарь памятных дат – 21. В стране действуют 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 50 клубов ЮНЕСКО. По инициативе Казахстана Генассамблея ООН объявила в 2013-2022 гг. Международное десятилетие сближения культур и определила ЮНЕСКО структурой, ответственной за реализацию его программы.

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