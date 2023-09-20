Токаев инициировал создание Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал поддержать инициативу создания Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, соjбщает Zakon.kz

По словам казахстанского лидера, необходимость такого центра назрела.

"Казахстан привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества со странами Центральной Азии. Наш регион может играть более активную роль в качестве "сплоченной и независимой" части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития" Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что экономическая активность растет. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот удвоился и составил 10 млрд долларов США.

"Наша региональная повестка дня включает Афганистан, который должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером.В этом контексте настало время создать Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Призываю все государства-члены поддержать нашу инициативу", - резюмировал Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев участвовал в саммите глав государств "Центральная Азия – США", выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что голоса развивающихся стран в Совбезе ООН должны быть услышаны, он высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса, он выступил против актов сожжения Корана, заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, предложил создать Международное агентство по биологической безопасности.