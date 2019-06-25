Алматинская бабушка-рэпер из Instagram скончалась
Она прославилась, когда вместе с внуком начала читать рэп и снялась в нескольких вайнах.
Фото : instagram.com/atlant.atzf25 июня 2019, 18:48
Ушла из жизни популярная в Instagram 78-летняя Мариям Амраева, передает Zakon.kz.
Мариям Амраева прославилась, когда вместе с внуком начала читать рэп и снялась в нескольких вайнах.
"Друзья, у меня для вас печальная новость. Я не могу от вас скрывать, потому что вы любили ее, как и я. Бабушки с нами больше нет... Всем спасибо за поддержку", - сообщил ее внук Дильшод Ибрагимов.
Мариям Амраева родилась в 1941 году и вскоре из-за войны осиротела. После смерти мужа в 1970 году одна воспитывала пятерых детей.
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