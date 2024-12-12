Полицейский-рэпер из Караганды покорил сердца казахстанцев
"Я сам выпускник академии, поступил туда в 2016 году. После окончания учебы начал работать следователем в управлении полиции. В правоохранительных органах я уже почти пять лет. За это время я понял одну важную вещь. Суть нашей работы в том, что ты каждый день, несмотря ни на что, обязан защищать людей и помогать им. И когда ты чувствуешь, что полезен обществу, это придает смысл всему, что ты делаешь". Шерхан Толеуханов
"Мое увлечение никак не влияет на мою работу. Даже наоборот, служит источником новых мыслей и вдохновений. Опыт работы в правоохранительных органах открывает передо мной темы для написания текстов. Служба помогает взглянуть на жизнь с разных сторон. Многие мои песни посвящены патриотическим темам и служению своей стране, а также моей семье. Слова для своих стихов я черпаю из всего, что происходит в моей жизни, что меня волнует".Шерхан Толеуханов
Важное место в жизни Шерхана занимает его семья. Это источник внутренней силы, поддержки и уверенности. Он воспитывает двух сыновей с женой, которая также служит в полиции и сейчас находится в декретном отпуске.
Одну из своих песен, которая до глубины души тронула слушателей, автор посвятил своей маме. Она называется: "Мама, твой сын – офицер". Шерхан выражает в музыке благодарность и любовь к женщине, которая его вырастила и воспитала.
"Когда я был студентом, любил лирику, когда был курсантом, слушал уже другие жанры. Коллеги по службе всегда поддерживали мое музыкальное творчество. Сейчас хочу дальше продолжать писать рэп на службе, ведь оба любимых дела – это не взаимоисключающие вещи. Для меня так: если мою песню послушает хотя бы один человек, то все это не напрасно и для меня это уже достижение", – считает Шерхан.
На вопрос, как ему удается совмещать жанр рэпа, который часто воспринимается, как способ протеста, со службой в правоохранительных органах, артист ответил:
"Я не считаю, что рэп-культура – это только про протест. Творчество дано каждому человеку, и каждый имеет право выражать свои мысли и чувства по-своему. Как донести то, что тебя волнует, и поделиться мыслями – в руках исполнителя. А рэп – один из способов говорить о том, что внутри, и находить отклик у других", – заявил Толеуханов.
Шерхан отметил, что на казахском языке рэп звучит ярко и выразительно, а слова отлично сочетаются с битом. Поэтому полицейский гордится тем, что его музыка будет услышана и понята на родном языке, и верит, что может внести вклад в развитие казахской рэп-культуры.