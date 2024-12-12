Полицейский-рэпер из Караганды покорил сердца казахстанцев

Сегодня, несмотря на службу в МВД, Шерхан продолжает развивать свое хобби, создавая искренние и патриотичные треки на казахском языке.

В комментариях под видеороликами пользователи Сети пишут: "Классно! Мне кажется, эту песню можно было бы сделать гимном полиции", "Сіздердің арқаңызда, ұйқымыз тыныш", "Красавчик, Бауырым – әріптес", "Молодец! Только вперед!" .

Видеоролики с композициями Шерхана собирают тысячи просмотров в соцсетях. Его харизма привлекает внимание большой аудитории, а тексты мотивируют коллег самоотверженно служить обществу.

Важное место в жизни Шерхана занимает его семья. Это источник внутренней силы, поддержки и уверенности. Он воспитывает двух сыновей с женой, которая также служит в полиции и сейчас находится в декретном отпуске.

Одну из своих песен, которая до глубины души тронула слушателей, автор посвятил своей маме. Она называется: "Мама, твой сын – офицер". Шерхан выражает в музыке благодарность и любовь к женщине, которая его вырастила и воспитала.

"Когда я был студентом, любил лирику, когда был курсантом, слушал уже другие жанры. Коллеги по службе всегда поддерживали мое музыкальное творчество. Сейчас хочу дальше продолжать писать рэп на службе, ведь оба любимых дела – это не взаимоисключающие вещи. Для меня так: если мою песню послушает хотя бы один человек, то все это не напрасно и для меня это уже достижение", – считает Шерхан.

На вопрос, как ему удается совмещать жанр рэпа, который часто воспринимается, как способ протеста, со службой в правоохранительных органах, артист ответил:

"Я не считаю, что рэп-культура – это только про протест. Творчество дано каждому человеку, и каждый имеет право выражать свои мысли и чувства по-своему. Как донести то, что тебя волнует, и поделиться мыслями – в руках исполнителя. А рэп – один из способов говорить о том, что внутри, и находить отклик у других", – заявил Толеуханов.