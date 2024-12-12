#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
516.93
542.52
4.98
Статьи

Полицейский-рэпер из Караганды покорил сердца казахстанцев

Музыка и служба в одном ритме: как полицейский рэпер завоевывает сердца слушателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:06 Фото: Instagram/iranovi4
Шерхан Толеуханов пишет тексты и читает рэп, посвященный службе в полиции. Карагандинец своим примером показывает, как можно сочетать ответственную работу и любимое хобби, сообщает Zakon.kz.
27-летний Шерхан Толеуханов – капитан полиции, работает преподавателем в Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова.
"Я сам выпускник академии, поступил туда в 2016 году. После окончания учебы начал работать следователем в управлении полиции. В правоохранительных органах я уже почти пять лет. За это время я понял одну важную вещь. Суть нашей работы в том, что ты каждый день, несмотря ни на что, обязан защищать людей и помогать им. И когда ты чувствуешь, что полезен обществу, это придает смысл всему, что ты делаешь". Шерхан Толеуханов
Читающий рэп полицейский родился в поселке Жайрем Улытауской области. С малых лет увлекался хип-хопом, вдохновляясь творчеством зарубежных исполнителей, таких как Eminem, 50 Cent, Akon. В 2016 году Шерхан начал исполнять их композиции, и в процессе у него проявился музыкальный талант и творческий подход ко всем делам.
Сегодня, несмотря на службу в МВД, Шерхан продолжает развивать свое хобби, создавая искренние и патриотичные треки на казахском языке.
"Мое увлечение никак не влияет на мою работу. Даже наоборот, служит источником новых мыслей и вдохновений. Опыт работы в правоохранительных органах открывает передо мной темы для написания текстов. Служба помогает взглянуть на жизнь с разных сторон. Многие мои песни посвящены патриотическим темам и служению своей стране, а также моей семье. Слова для своих стихов я черпаю из всего, что происходит в моей жизни, что меня волнует".Шерхан Толеуханов
Видеоролики с композициями Шерхана собирают тысячи просмотров в соцсетях. Его харизма привлекает внимание большой аудитории, а тексты мотивируют коллег самоотверженно служить обществу.

В комментариях под видеороликами пользователи Сети пишут: "Классно! Мне кажется, эту песню можно было бы сделать гимном полиции", "Сіздердің арқаңызда, ұйқымыз тыныш", "Красавчик, Бауырым – әріптес", "Молодец! Только вперед!".

Важное место в жизни Шерхана занимает его семья. Это источник внутренней силы, поддержки и уверенности. Он воспитывает двух сыновей с женой, которая также служит в полиции и сейчас находится в декретном отпуске.

Одну из своих песен, которая до глубины души тронула слушателей, автор посвятил своей маме. Она называется: "Мама, твой сын – офицер". Шерхан выражает в музыке благодарность и любовь к женщине, которая его вырастила и воспитала.

"Когда я был студентом, любил лирику, когда был курсантом, слушал уже другие жанры. Коллеги по службе всегда поддерживали мое музыкальное творчество. Сейчас хочу дальше продолжать писать рэп на службе, ведь оба любимых дела – это не взаимоисключающие вещи. Для меня так: если мою песню послушает хотя бы один человек, то все это не напрасно и для меня это уже достижение", – считает Шерхан.

На вопрос, как ему удается совмещать жанр рэпа, который часто воспринимается, как способ протеста, со службой в правоохранительных органах, артист ответил:

"Я не считаю, что рэп-культура – это только про протест. Творчество дано каждому человеку, и каждый имеет право выражать свои мысли и чувства по-своему. Как донести то, что тебя волнует, и поделиться мыслями – в руках исполнителя. А рэп – один из способов говорить о том, что внутри, и находить отклик у других", – заявил Толеуханов.

Шерхан отметил, что на казахском языке рэп звучит ярко и выразительно, а слова отлично сочетаются с битом. Поэтому полицейский гордится тем, что его музыка будет услышана и понята на родном языке, и верит, что может внести вклад в развитие казахской рэп-культуры.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Родительство как профессия: алматинец вывел "золотую" формулу воспитания счастливых детей
Статьи
17:08, Сегодня
Родительство как профессия: алматинец вывел "золотую" формулу воспитания счастливых детей
Новогодние истории: зачем в частные дома павлодарцев приходят Дед Мороз и Снегурочка
Статьи
16:37, Сегодня
Новогодние истории: зачем в частные дома павлодарцев приходят Дед Мороз и Снегурочка
Миссия выполнима: как 16-летняя казахстанская балерина покорила Венгрию
Статьи
18:31, 11 декабря 2024
Миссия выполнима: как 16-летняя казахстанская балерина покорила Венгрию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: