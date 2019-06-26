Ребенок умер из-за электрокабеля, оголившегося еще 12 лет назад

Режимный объект, где находился кабель, перестали охранять.

В Акмолинской области разбираются в причинах гибели пятиклассника. 11-летний мальчик скончался от удара током. Он схватился за оголенные провода, которые валялись возле водонапорной станции. Оказалось, что сельский акимат снял охрану с режимного объекта, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

– Оголился 12 лет назад, этот кабель как лежал там, так и лежал, вот его и закапывают. А почему раньше не закапывали?

Мать и родственники погибшего пятиклассника Димы Щеголькова не находят себе места. Тетя стала свидетельницей ужасной гибели мальчика. В этот день он пришел к ней на работу, на водонапорную станцию, играл поблизости с сестренкой. Тетя даже предупредила детей, чтобы они не трогали провода, но Дима из любопытства схватился за них.

Анфиса Герцег, тетя Д. Щеголькова:

– Он мертвый уже был, он сразу же упал, у него даже очки разлетелись, он в очках был, все вдребезги.

Водонапорная станция подает воду в соседнее село Ковыльное. А в самом Жаныспае водопровода нет, есть только скважины. Станция считается объектом стратегическим и режимным. Но любой может сюда подойти, вот и дети часто бегали рядом с оголенными проводами.

Кайрат Мукубаев, директор государственного коммунального предприятия "Есильский горкомхоз":

– Проверки бывают, но мы кабель только внутри… Снаружи мы не проверяем, мы не можем, допуска нет.

– Почему охраны нет?

– У нас финансовое состояние тяжелое, убрали охрану.

Николай Пономарев, аким Жаныспайского сельского округа:

– Сейчас там ведутся работы, меняют этот кабель, который оголился, сейчас там все работают, занимаются.

Диму похоронили 24 июня. Возле гроба мать дала своему единственному, но уже погибшему ребенку обещание – наказать виновных.

Наталья Щеголькова, мать:

– Мне не нужна материальная помощь, этим моего ребенка не вернешь. Но кто виновен, тот должен нести наказание. Я обещала сыну. Я вчера сидела возле гроба и говорила: "Сыночка, я обещаю, они сядут!" И они сядут!

Виновных сейчас ищут, но пока никто не хочет отвечать за случившееся: ни электрики, ни водники, ни сельский аким. А вот смертельно опасный электрокабель после гибели Димы наконец закопали.

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