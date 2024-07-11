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Юрий Стоянов обратился к умершему 12 лет назад другу

Юрий Стоянов обратился к умершему 12 лет назад другу, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 14:21 Фото: Instagram/stoyanovshow
67-летний российский актер театра и кино Юрий Стоянов написал трогательный пост, посвященный умершему пародисту Илье Олейникову. Актеры наиболее известны благодаря телепередаче "Городок", выходившей на экраны с 1993 по 2012 год, сообщает Zakon.kz.

Совместный снимок и теплые воспоминания Стоянов опубликовал 10 июля 2024 года на странице в Instagram.

"Сегодня, 10 июля, исполнилось бы 77 лет Илюше Олейникову – человеку, изменившему всю мою жизнь! Дорогой Друг! Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня! За все!!! Ты был удивительно постоянен в своем отношении к Стоянову (ты же любил каламбуры)! Не было и не будет партнера круче тебя, не было и не будет друга надежнее, чем ты!"Юрий Стоянов

Далее Стоянов заявил: "Ты всегда рядом со мной!"

"За любую мою актерскую удачу – тебе спасибо! За любую неудачу – прости, что подвел! Эти 12 лет – они не без тебя, ты всегда рядом! Спасибо, что был, есть и всегда будешь в моей (нашей) жизни!!! Твой "Юрчик"..."Юрий Стоянов

"Городок"телевизионная сатирическая программа. Всего было выпущено 439 выпусков. Передача представляла собой несколько инсценированных мини-сюжетов в жанре скетч-шоу, объединенных одной темой. За время работы над передачей Стоянов и Олейников сыграли, в общей сложности, более 6 тыс. различных персонажей. Программа была закрыта в 2012 году в связи со смертью Ильи Олейникова.

Комментаторы поблагодарили актеров за детские воспоминания:

  • До слез, но слезы все равно счастливые! Такая добрая память из детства и такие замечательные слова.
  • Ах, как хочется вернуться... Покойся с миром, легенда.
  • Спасибо за этот пост. Я тоже сегодня вспоминаю Илюшу. Для каждого из нас, кто знал его, он свой.
  • Вы вместе изменили жизнь всей страны, может, и не изменили, но влияли как обезболивающее в тяжелые времена.
  • Я помню эту передачу. Ее смотрели мои родители, а я была на то время маленькой, но все помню.

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