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Сильная жара ожидается в некоторых областях Казахстана в среду

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : pexels.com26 июня 2019, 09:08

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов местами сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, на севере местами - туман, лишь на юге, юго-востоке и востоке Казахстана – погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман. В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами – туман. В Павлодарской области утром и днем местами ожидается шквал, возможен град, ночью и утром местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Атырауской, днем Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской, Мангистауской областях днем местами – пыльная буря, в Актюбинской области днем возможен град.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 26 июня: днем 31°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, частично облачно: гроза с дождем.

Прогноз погоды на 26 июня.


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