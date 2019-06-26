Новые виды спорта включили в программу Олимпиады-2024

Все четыре вида спорта, предложенные Парижем-2024, полностью соответствуют программе реформирования олимпийского движения Agenda-2020.

Брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг временно включены в спортивную программу Олимпийских игр в Париже 2024. Такое решение было принято сегодня, на 134 сессии Международного Олимпийского комитета (МОК), передает Zakon.kz.

Оргкомитет Олимпийских Игр в Париже 2024 года является вторым Организационным комитетом (ОКОИ), который имел возможность предложить МОК дополнительные виды спорта для своей соревновательной программы. Эта гибкость является частью программы реформ олимпийского движения Agenda-2020.

- Все четыре вида спорта, предложенные Парижем-2024, полностью соответствуют Agenda-2020, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более современной. Программа Олимпийских игр в Париже дает возможность общаться с молодым поколением. Предлагаемые виды спорта соответствуют этим принципам и улучшают общую динамичную концепцию Игр Париж-2024, которая фокусируется на инклюзивности, вдохновлении новой аудитории и проведении социально ответственных Игр, - цитирует слова президента МОК Томаса Баха сайт Международного олимпийского комитета.

На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году впервые были представлены спортивное скалолазание и брейк-данс, а скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг дебютируют в Олимпийской программе в Токио в следующем году.

Предложение по четырем видам спорта основано на эволюции программы Токио-2020 и включает 248 спортсменов, которые будут соответствовать квоте в 10 500 спортсменов, с равным количеством женщин и мужчин. В соответствии со своим обязательством проводить устойчивые Игры, Париж-2024 будет использовать 95 процентов существующих или временных площадок для проведения соревнований.

- Я рад, что на сессии МОК было поддержано наше предложение о включении в программу Олимпийских игр Париж-2024 брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы осветить сильные стороны Игр в настоящее время - разнообразие видов спорта и азарт, который сопровождает выступление, - а также воспользоваться возможностью, предоставленной МОК, для улучшения программы и предложить новое видение спортивных состязаний, - отметил глава оргкомитета Париж-2024 Тони Эстанге.

После обсуждения с 19 международными федерациями, признанными МОК, Париж-2024 представил свое предложение в МОК по включению соревнований по брейк-дансу, спортивному скалолазанию, скейтбордингу и серфингу в рамках олимпийской программы. Затем это предложение было обсуждено и полностью поддержано Комиссией МОК по олимпийской программе. Это предложение было решительно поддержано Исполнительным комитетом МОК и выдвинуто на сессии МОК. Теперь Комиссия по олимпийской программе продолжит анализ и наблюдение за четырьмя видами спорта, предложенными Париж-2024. Это будет включать совместные с Париж-2024 и Комиссией Олимпийской программы официальные наблюдения на Олимпийских играх в Токио- 2020. Исполнительный комитет МОК примет окончательное решение по существующим и предложенным новым соревнованиям, а также решение о соответствующих квотах для спортсменов на Олимпийские игры Париж-2024 в декабре 2020 года. После сегодняшнего голосования на сессии МОК другие виды спорта не могут быть предложены для включения в спортивную программу Олимпийских игр в Париже 2024 года.





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