Пять видов спорта добавили в программу Олимпиады 2028 года

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил пять дополнительных видов спорта, предложенных Оргкомитетом для программы Лос-Анджелеса 2028 года, сообщает Zakon.kz.

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Сквош, лакросс, бейсбол и софтбол вернули в программу из-за их популярности в США.

Заодно добавили популярный в Южном полушарии крикет и экзотический флаг-футбол (один из вариантов американского футбола).

В программу также возвращено современное пятиборье с гонками с препятствиями и тяжелая атлетика.

Но статус бокса остается неясным: Международную боксерскую ассоциацию (IBA) исключили из олимпийского движения, а Всемирный бокс, отколовшаяся конкурирующая организация, до сих пор не смог заручиться поддержкой, на которую он рассчитывал.

Спортивный директор МОК Кит МакКоннелл, по информации Inside The Games, признал, что добавление пяти новых видов спорта, а также восстановление современного пятиборья и тяжелой атлетики потребует, чтобы Игры превысили лимит в 10 500 спортсменов.

Он пообещал, что МОК будет стремиться «ограничить рост, но не ограничить влияние на существующий вид спорта.

Бах заявил, что программа хорошо подойдет для возвращения летних Олимпийских игр в Соединенные Штаты впервые после Атланты 1996 года.

"Выбор этих пяти новых видов спорта соответствует американской спортивной культуре и продемонстрирует миру культовые американские виды спорта, а также принесет международные виды спорта в Соединенные Штаты", – сказал он.

"Эти виды спорта сделают Олимпийские игры LA28 уникальными".



