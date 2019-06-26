Трагедия в Арыси: стало известно о третьем погибшем

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек.

В Арыси продолжаются работы по устранению возможных взрывов. Стало известно об еще одном погибшем, передает Zakon.kz.

По состоянию на 6.00 26 июня группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий составляет 1251 человек личного состава и 188 единиц техники в том числе:

346 сотрудников и 48 ед. техники органов гражданской защиты;

358 сотрудников и 75 ед. техники полиции;

547 военнослужащих НГ​ и 65 ед. техники.

На территории города Арысь силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара (одно здание кафе, 24 жилых домов, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров).

Сотрудниками Департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии осуществляется оцепление и патрулирование города. Также по периметру города выставлены посты, предотвращены три факта мародерства.

В результате проведенной Министерством обороны аэровизуальной разведки, с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления.

Саперными​ подразделениями Министерства обороны в количестве 14 групп, общей численностью 145 человек, проводятся работы по очистке неразорвавшихся боеприпасов территории города Арысь, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части. Обнаружено 24 боевых снаряда, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибли.

Всего из города Арыси эвакуировано более 3500 человек.

В эвакуационных пунктах города Шымкента и районов Туркестанской области размещено более 1700 человек.

На круглосуточную горячую линию всего поступило 13 тыс. 490​ звонков со всей республики.

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