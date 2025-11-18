#АЭС в Казахстане
Общество

Что известно о выживших в страшном пожаре в Туркестанской области

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:23 Фото: primeminister.kz
В Управлении здравоохранения Туркестанской области прокомментировали пожар, унесший жизнь 12 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в лечебные учреждения доставили троих пострадавших: двое взрослых и один ребенок.

"Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациентам проводится полный комплекс интенсивной терапии, их состояние находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. Из областных учреждений здравоохранения направлены дополнительные специалисты, обеспечена необходимая медикаментозная и психологическая поддержка", – говорится в информации.

Ситуация находится на контроле Управления здравоохранения Туркестанской области.

Утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Туркестанской области произошел пожар, в котором погибли девять детей и трое взрослых. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что во время пожара в доме было две семьи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии. По его поручению создана правительственная комиссия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
