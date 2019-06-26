Люди смогут вернуться в город, когда военные полностью обследуют территорию и найдут все снаряды.

Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК сообщил, что пока о конкретных сроках, когда жители Арыси смогут вернуться в свои дома, говорить рано, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня принимаются все меры для того, чтобы ликвидировать все последствия данного происшествия. Как вы заметили, условия опасные, в том числе для военнослужащих, которые выполняют эти мероприятия, на бронетехнике осуществляется пожаротушение. Все эти очаги возгорания и тления на сегодня установлены. Принимаются меры по их тушению, - сказал он.

Как добавил замглавы ведомства, говоря о сроках возвращения жителей Арыси в свои дома, пока что этот вопрос остается открытым, но, возможно, через день-два смогут открыть железнодорожное движение в городе.

- Если говорить о сроках возвращения к мирной жизни, имеется в виду к обычной, значит, мы надеемся, что в самое ближайшее время день-два мы откроем движение ж/д транспорта. Опять же это все делается в целях безопасности людей. В силу того, что возможны еще обнаружения каких-то фрагментов снарядов, боеприпасов, которые должны быть утилизированы, поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время. Я не могу конкретные сроки сказать, это будет зависеть от многих обстоятельств, факторов, в силу того, что мы привлекли для этих целей дополнительные силы и средства, я надеюсь, что мы постараемся вернуть граждан к нормальной жизни, - заключил он.

24 июня 2019 года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов на складе в Арыси местными властями была начата эвакуация жителей. На сегодня город закрыт для посещений.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!