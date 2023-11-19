В Исландии люди несколько месяцев не смогут вернуться в свои дома из-за вулкана
Рыбацкий городок Гриндавик был эвакуирован неделю назад, когда магма грохотала и змеилась под землей среди тысяч землетрясений. Сейсмическая активность оставила по всему городу неровную трещину, поднявшую землю вверх местами на метр и более.
Исландское метеорологическое бюро заявило, что существует значительная вероятность того, что извержение произойдет где-то вдоль 15-километрового магматического туннеля, и что лучшим местом является район к северу от Гриндавика, недалеко от горы Хагафелл.
Гриндавик, город с населением 3400 человек, расположен на полуострове Рейкьянес, примерно в 50 км к юго-западу от столицы Рейкьявика и недалеко от аэропорта Кефлавик, главного пункта исландских международных рейсов. Близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна, одна из главных туристических достопримечательностей Исландии, был закрыт как минимум до конца ноября из-за опасности, исходящей от вулкана.
На прошлой неделе Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывали жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после сильной волны землетрясений на юго-западе страны, связанной с возможным извержением вулкана.