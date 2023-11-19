В Исландии люди несколько месяцев не смогут вернуться в свои дома из-за вулкана

Угроза извержения вулкана оставляет Исландию в неопределенности. Власти говорят, что могут пройти месяцы, прежде чем люди, эвакуированные из города Гриндавик, смогут вернуться домой, даже если опасность извержения вулкана утихнет, сообщает Zakon.kz.

Рыбацкий городок Гриндавик был эвакуирован неделю назад, когда магма грохотала и змеилась под землей среди тысяч землетрясений. Сейсмическая активность оставила по всему городу неровную трещину, поднявшую землю вверх местами на метр и более.

Исландское метеорологическое бюро заявило, что существует значительная вероятность того, что извержение произойдет где-то вдоль 15-километрового магматического туннеля, и что лучшим местом является район к северу от Гриндавика, недалеко от горы Хагафелл.

Гриндавик, город с населением 3400 человек, расположен на полуострове Рейкьянес, примерно в 50 км к юго-западу от столицы Рейкьявика и недалеко от аэропорта Кефлавик, главного пункта исландских международных рейсов. Близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна, одна из главных туристических достопримечательностей Исландии, был закрыт как минимум до конца ноября из-за опасности, исходящей от вулкана.

На прошлой неделе Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывали жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после сильной волны землетрясений на юго-западе страны, связанной с возможным извержением вулкана.