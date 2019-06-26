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Алматинский футзальный "Кайрат" назван лучшим клубом Европы

"Кайрат" добрался до финала Лиги чемпионов УЕФА-2018/19, прошедшем в Алматы

Фото : Zakon.kz26 июня 2019, 12:50

Алматинский клуб обошел в европейском клубном футзальном рейтинге действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 португальский "Спортинг" и титулованный испанский гранд "Интер", передает Zakon.kz.

В обновленном рейтинге футзальных клубов Европы алматинский "Кайрат" имеет в своем активе 990 очков, самый титулованный клуб Европы испанский "Интер" имеет 945 очков, действующий обладатель трофея португальский "Спортинг" имеет 799 очков.

Подобное изменение связано с тем, что "Кайрат" добрался до финала Лиги чемпионов УЕФА-2018/19, в то время как упомянутые мадридцы проиграли оба матча в финальном раунде турнира, который прошел в Алматы в конце апреля.

Алматинцы нашли замену Тайнану, ушедшему из клуба в связи с окончанием контракта. Клуб пополнили Луизиньо и Габриэль.

- Нам нужен был левоногий игрок, поскольку мы потеряли Тайнана. Луизиньо хорошо выступал за "Карлос Барбозу" и "Нагоя" в Японии. Это качественный игрок, который поможет нам. Габриэль - мощный игрок, молодой, умеет действовать и на фланге, достаточно результативный. В Бразилии многие считают, что ему нужна именно такая команда, как у нас, то есть, где есть дисциплина, порядок и доверие к молодым, - сказал главный тренер МФК "Кайрат" Кака.

Напомним, мини-футбольный клуб "Кайрат" на домашней Алматы арене при поддержке родных трибун не смог выиграть Лигу чемпионов УЕФА по футзалу, проиграв португальскому "Спортингу" 1:2.


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