"Кайрат" победил одного из титулованных футзальных клубов Европы
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Многократный чемпион Казахстана в стартовой игре уверенно переиграл лиссабонский "Спортинг", 6 раз поразив ворота хозяев турнира. Поединок двух титулованных команд Европы завершился успехом алматинской дружины со счетом 6:3.
Авторами голов в составе "Кайрата" стали: Эдсон (дубль), Кайо Руиз, Даурен Турсагулов, Денер и Алиссон. Стоит подчеркнуть, что против алматинцев сыграл форвард сборной Казахстана по футзалу Тайнан, который ныне защищает цвета "Спортинга".
Фото: Instagram/afckairat
Теперь, ночью 25 августа алматинская дружина, в рамках 2-го тура встретится с другой португальской командой "Бенфикой", обладателем Кубка УЕФА сезона 2009/10. А на заключительной стадии, 26 августа "Кайрат" сразится с местной "Брагой".
Действующий чемпион Казахстана приехал в Португалию из Испании, где они завоевали бронзовые медали международного турнира Mucho Mas, переиграв за 3-е место "Пальму", победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.