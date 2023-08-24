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"Кайрат" победил одного из титулованных футзальных клубов Европы

Футзал Победа Португалия Фото: Instagram/afckairat
В Португалии стартовал международный турнир International Masters Cup-2023 по футзалу, где в первом туре алматинский клуб "Кайрат" обыграл двукратного победителя Лиги чемпионов УЕФА, местный "Спортинг", сообщает Zakon.kz.

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Многократный чемпион Казахстана в стартовой игре уверенно переиграл лиссабонский "Спортинг", 6 раз поразив ворота хозяев турнира. Поединок двух титулованных команд Европы завершился успехом алматинской дружины со счетом 6:3.


Авторами голов в составе "Кайрата" стали: Эдсон (дубль), Кайо Руиз, Даурен Турсагулов, Денер и Алиссон. Стоит подчеркнуть, что против алматинцев сыграл форвард сборной Казахстана по футзалу Тайнан, который ныне защищает цвета "Спортинга".

Футзал Турнир Победа

Фото: Instagram/afckairat

Теперь, ночью 25 августа алматинская дружина, в рамках 2-го тура встретится с другой португальской командой "Бенфикой", обладателем Кубка УЕФА сезона 2009/10. А на заключительной стадии, 26 августа "Кайрат" сразится с местной "Брагой".

Действующий чемпион Казахстана приехал в Португалию из Испании, где они завоевали бронзовые медали международного турнира Mucho Mas, переиграв за 3-е место "Пальму", победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

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