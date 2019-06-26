Торегали Тореали спел мимо нот на концерте в Алматы

В какой-то момент Торегали не дотянул до нужных нот и сбился с тональности.

Казахстанский певец Торегали Тореали сфальшивил на одном из концертов в Алматы, передает Zakon.kz.

Скандально известный артист исполнял песню Нургисы Тлендиева "Өз елім". В какой-то момент Торегали не дотянул до нужных нот и сбился с тональности. Впрочем, его партию тут же подхватил другой певец, с которым он пел в дуэте.

- Всегда по-разному. Иногда просто не бывает настроения, иногда голос действительно садится, а иногда специально кто-то настраивает микрофон, чтобы исказить голос Всякое бывает. Народ к этому относится с пониманием, - объяснил ситуацию певец в интервью программе "Ревю".

Журналисты программы опросили других казахстанских исполнителей, бывают ли у них такие неловкие ситуации.

Народная артистка Роза Рымбаева уверена, что все это лишь отговорки.

- Почему мне ничего не мешает? Я живым голосом исполняю, где придется — будь то село, стадион, актовый зал или даже на улице. Не знаю, почему-то мне ничего не мешает", — прокомментировала Роза Куанышевна.

Ее поддержал другой казахстанский певец Галымжан Молданазар.

- По-моему, если ты певец, ты должен петь вживую. Если ты не способен петь вживую, ты не должен выходить на сцену, - сказал он.

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