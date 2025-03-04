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Культура и шоу-бизнес

Торегали Тореали отменил концерты из-за проблем в семье

Торегали Тореали перенес концерты из-за здоровья сына, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 12:21 Фото: Instagram/toregalitoreali
Казахстанский исполнитель Торегали Тореали заявил о переносе концертов в четырех городах страны на поздний срок. По словам автора песен, это произошло из-за проблем со здоровьем его сына, сообщает Zakon.kz.

Такое объявление артист разместил на странице в Instagram 3 марта 2025 года.

Отмененные концерты должны были состояться 7 марта в Астане, 9 – в Алматы, 10 – в Шымкенте и 11 – в Таразе.

В начале своего обращения музыкант поздравил всех с началом священного месяца Рамазан.

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"Концерты, запланированные на ближайшие дни, переносятся на другое время в связи с состоянием здоровья нашего сына Тореша. Как говорится, человек планирует, а Всевышний располагает!"Торегали Тореали

Затем обладатель первой Национальной телевизионной музыкальной премии "Жыл таңдауы" попросил всех неравнодушных молиться за его семью.

Комментаторы единогласно отметили, что здоровье стоит на первом месте. Также они пожелали скорейшего выздоровления и удачи.

В июле 2024 года Тореали поделился радостной новостью. Знаменитость стал отцом шестой раз.

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Жену артиста зовут Толкын Мырзакимова. Они расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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