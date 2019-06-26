Скольким социально уязвимым казахстанцам полностью погасят долги по кредитам

Для 250 тысяч человек списание означает полную оплату общего размера задолженности.

Более 55% заемщикам, то есть 250 тысячам человек из числа социально-уязвимых, будет произведена полная оплата долгов по кредитам, включая основной долг и вознаграждение, передает Zakon.kz со ссылкой на комментарий к указу Президента РК.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам должникам: многодетным семьям, семья, получающим выплаты по случаю потери кормильца, семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получателям государственной адресной социальной помощи; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим двадцати девяти лет, потерявшим родителей до совершеннолетия.

При условии, что общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. А также размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 тенге на одного заемщика.

Читайте также: Токаев: Нужно запретить давать кредиты людям с доходом ниже прожиточного минимума

В комментарии к указу Президента отмечается, что около 500 тыс. человек из социально-уязвимых категорий имеют проблемы с кредитами. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге.

Согласно указу, в качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение.

Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности и снижении долговой нагрузки.

Читайте также: Токаев поручил списать долги многодетным семьям

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!