В Атырау реализован новый проект - "мост честности"

"Атырау –адалдық алаңы" - совместный проект Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и акимата Атырауской области.

Вышеназванный проект организован в рамках обеспечения благоприятных условий для населения при получении государственных услуг и повышение доверия граждан к институтам власти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Реализация проекта принадлежит проектному офису "Атырау – адалдық алаңы". Организаторы нанесли на асфальтовое покрытие городского пешеходного моста афоризмы известных людей, народные пословицы про честность, неподкупность и справедливость, а также мотивационные цитаты известных людей.

В церемонии открытия "моста честности" принял участие руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Токтамыс Жумагулов.

- Цель данного проекта - изменение общественного сознания путем пропаганды лучших ценностей человечества таких как, честность, неподкупность,справедливость.Мост честности призывает горожан, особенно молодежь, быть честными, трудолюбивыми. Я уверен, что жители города Атырау положительно оценят новшество и высокую роль проекта в формировании антикоррупционной культуры населения, - сказал Токтамыс Жумагулов.

Отметим, что проект "Атырау –адалдық алаңы" является совместным проектом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и акимата Атырауской области.

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