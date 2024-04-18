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Законодательство РК

Проект "Антикоррупционное волонтерство" в области Жетісу: борьба за честность и прозрачность

Проект Антикоррупционное волонтерство в области Жетісу, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:00 Фото: pexels
В области Жетісу набирает обороты проект "Антикоррупционное волонтерство". Реализация проекта в регионе активно продвигается при поддержке руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетісу Саяна Ахметжанова.
Целью проекта является вовлечение активных граждан, общественных объединений, бизнеса и других организаций в противодействие коррупции.

С момента запуска проекта присоединились более 170 антикоррупционных волонтеров, которые активно работают в четырех основных направлениях. Одним из главных направлений является общественный контроль, в рамках которого волонтеры мониторят портал государственных закупок и предотвращают завышение цен. К примеру, с момента реализации проекта удалось предотвратить потери в размере более 324 миллионов тенге.

Второе направление – pro bono (оказание бесплатной юридической помощи). В рамках направления запущена акция "Антикоррупционные мобильные группы" – по оказанию юристами и экспертами профессиональной помощи нуждающимся гражданам. На сегодня мобильная группа побывала в 7 районах области (Саркандский, Коксуский, Каратальский, Аксуский, Алакольский, Панфиловский и Ескельдинский). В период акции принято более 580 граждан.

Следующее направление – исследования и образование: студенты-волонтеры разработали "QR-код приложение" для контроля посещаемости студентов.

И еще не менее важное – корпоративное волонтерство, где активисты распространяют информационные материалы по борьбе с коррупцией и помогают гражданам разобраться с вопросами, связанными с нарушениями.

Проект также предусматривает обучающие семинары для волонтеров, чтобы укрепить их знания и навыки в борьбе с коррупцией.

Каждый решенный случай становится ярким примером гражданской активности и стремления к честному и прозрачному обществу. Работа по проекту продолжается, продвигая ценности честности и порядочности в обществе.

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