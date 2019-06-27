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Парень, что подставил спину - стало известно кто на фото, восхитившим Казнет

Соцсети восхитились поступком молодого человека.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК27 июня 2019, 01:59

Фотография, на которой спасатель подставляет спину пожилой женщине, чтобы она смогла взобраться в машину, обошла все новостные казахстанские сайты. В пресс-службе КЧС МВД РК рассказали ее историю, сообщает Zakon.kz.

На страницах в Instagram фото вызвало множество положительных комментариев (более 1 тыс) и лайков (56 тыс).

- На фото пожарные ДЧС города Шымкент Абылай Бабаханұлы Бабахан, Бексұлтан Миятұлы Ибадулла, Үсен Асқарұлы Қазыбек, Эльдар Владимирович Қырықбаев поднимают женщину в машину (вахтовка) и эвакуируют из города Арыс в эвакуационный пункт города Шымкент.

Информацию дополнил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. На своей странице в Facebook он уточнил, что непосредственный герой фото Бексұлтан Ибадулла. Здесь же приводится видео, где парень сам рассказывает детали этой истории.

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