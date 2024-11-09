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Танцующие парами пенсионеры Алматы восхитили Казнет

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
Пользователей Казнета восхитили кадры, снятые в одном из алматинских центров долголетия, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали 9 ноября 2024 года в Instagram акимата южной столицы. В нем можно увидеть, как группа пожилых людей парами танцуют вальс.

"Мужчины и женщины в бальных нарядах продемонстрировали настоящее искусство танца, исполнив элегантные композиции, полные грации и энергии. Танцующие – члены хореографического кружка центра, который ведет тренер Бакытжан Мухаев. Участники не только поддерживают физическую форму, но и развивают творческие способности. Видео с репетиции собрало восторженные отзывы в соцсетях, вдохновляя пользователей заниматься спортом и танцами в любом возрасте", – проинформировали в акимате Алматы.

По данным ведомства, в Алматы работают 15 центров долголетия, которые ежедневно посещают свыше 500 пенсионеров.

"Чтобы стать их участником, достаточно предоставить удостоверение личности и пенсионное удостоверение. Центры долголетия предлагают пожилым людям программы для интеллектуальной, творческой и социальной активности, помогая поддерживать бодрость и позитивный настрой", – заключили в алматинском акимате.

В комментариях танцующих пенсионеров закидали комплиментами:

  • "Ну как же приятно смотреть! Как это мило!"
  • "Круто, как красиво, какие молодцы! Восхищаюсь!"
  • "Классно, что наше взрослое поколение так красиво стареют".
  • "Шикарно! Так приятно смотреть, как дети энергичные, напомнили торжественный утренник в садике, школе".

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