Танцующие парами пенсионеры Алматы восхитили Казнет

Пользователей Казнета восхитили кадры, снятые в одном из алматинских центров долголетия, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали 9 ноября 2024 года в Instagram акимата южной столицы. В нем можно увидеть, как группа пожилых людей парами танцуют вальс.

"Мужчины и женщины в бальных нарядах продемонстрировали настоящее искусство танца, исполнив элегантные композиции, полные грации и энергии. Танцующие – члены хореографического кружка центра, который ведет тренер Бакытжан Мухаев. Участники не только поддерживают физическую форму, но и развивают творческие способности. Видео с репетиции собрало восторженные отзывы в соцсетях, вдохновляя пользователей заниматься спортом и танцами в любом возрасте", – проинформировали в акимате Алматы.

По данным ведомства, в Алматы работают 15 центров долголетия, которые ежедневно посещают свыше 500 пенсионеров.

"Чтобы стать их участником, достаточно предоставить удостоверение личности и пенсионное удостоверение. Центры долголетия предлагают пожилым людям программы для интеллектуальной, творческой и социальной активности, помогая поддерживать бодрость и позитивный настрой", – заключили в алматинском акимате.

В комментариях танцующих пенсионеров закидали комплиментами:

"Ну как же приятно смотреть! Как это мило!"

"Круто, как красиво, какие молодцы! Восхищаюсь!"

"Классно, что наше взрослое поколение так красиво стареют".

"Шикарно! Так приятно смотреть, как дети энергичные, напомнили торжественный утренник в садике, школе".

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