"Банк Хоум Кредит" представил новый медиа-проект по финансовой грамотности

Инициатива является международной и поддерживается во всех 10 странах присутствия Группы "Хоум Кредит".

25 июня в Алматы ДБ АО "Банк Хоум Кредит" провел презентацию нового медиа-проекта по финансовой грамотности "FinClass. Лучшая жизнь начинается здесь!".

Представители банка рассказали о появлении идеи развития финансовой грамотности в Казахстане, о первых проектах и результатах, а также представили новый медиа-проект и стратегию его дальнейшего развития на 2019 – 2020 годы.

Инициатива развития финансовой грамотности среди населения является международной и поддерживается во всех 10 странах присутствия Группы "Хоум Кредит".

В Казахстан проект пришел в 2014 году. За это время "Банк Хоум Кредит" организовал более 200 мероприятий и 230 семинаров по финансовой грамотности, обучив более 370 тыс. человек. Кроме того, на протяжении 5 лет банк на регулярной основе поддерживал всемирную неделю Global Money Week, целью которой является продвижение основ финансовой грамотности среди детей и молодежи в 140 странах мира.

В 2019 году было принято решение сделать больший упор на цифровизацию подачи контента и переход в онлайн плоскость для большего охвата молодого поколения, что и привело к созданию нового бренда под названием "FinClass. Лучшая жизнь начинается здесь!".

У проекта появился не только отдельный информационный онлайн портал Finclass.homecredit.kz, где специалисты банка и независимые финансовые эксперты будут рассказывать интересную и полезную информацию о финансах и не только. Кроме того, Finclass можно найти в социальной сети Instagram и мессенджере Telegram.

- Нам важна эффективность проекта – чтобы как можно больше людей узнали и получили доступ к нужной, практической информации по финансовой грамотности. Поэтому новая стратегия развития финансовой грамотности включила в себя новые, с учетом возрастных категорий, методы получения информации, соответствующие интересам целевой аудитории, - отметил руководитель службы по связям с общественностью Банка Хоум Кредит Адильбек Махмед.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!