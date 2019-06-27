Казахстан, Испания, Россия и Португалия выставят по два клуба в ЛЧ по футзалу

Казахстан представят чемпион страны алматинский "Кайрат" и серебряный призер "Аят" из Рудного.

Только 4 страны получили право выставить по два клуба в новом сезоне-2019/20 футзальной Лиги чемпионов УЕФА. В число избранных попал и Казахстан, передает Zakon.kz.

Испания, Португалия, Казахстан и Россия, согласно клубному рейтингу, заявят по два клуба, Казахстан представят чемпион страны алматинский "Кайрат" и серебряный призер "Аят" из Рудного. Обе наши команды стартуют сразу с основного раунда.

К слову, 23 клуба с наивысшими коэффициентами получили пропуск в основной раунд. Остальные 34 стартуют в предварительном раунде. Жеребьевка обеих стадий пройдет в рамках одной церемонии 4 июля. Посев команд станет известен после утверждения участника от Грузии.

Матчи основного раунда пройдут в период 8-13 октября, места проведения станут известны позже. По итогам основного раунда будут отобраны участники элитного раунда (игры состоятся 19-24 ноября), уже после которого определятся участники финала четырех.

Всего в Лиге чемпионов УЕФА-2019/20 по футзалу сыграют 57 клубов.

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