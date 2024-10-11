"Кайрат" стал обладателем Суперкубка Казахстана-2024 по футзалу
Это был матч-открытие нового футзального сезона в нашей республике, где встретились два лучших клуба страны.
"Семей" – чемпион Казахстана 2024 года, а "Кайрат" – серебряный призер отечественного первенства. Плюс ко всему, в обеих командах были собраны почти все игроки сборной Казахстана, которая недавно выступила на мировом первенстве в Узбекистане.
В итоге первое противостояние двух топовых клубов страны в новом сезоне завершилось успехом алматинцев со счетом 3:1, которые и завоевали Суперкубок РК.
"Семей" нынешним летом впервые в своей истории забрал "золото" казахстанского чемпионата, прервав рекорд "Кайрата", который 20 лет никому не отдавал трон на футзальной арене нашей страны.
Оба коллектива уже через две недели представят Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА.