Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Кайрат" стал обладателем Суперкубка Казахстана-2024 по футзалу

Футзал Суперкубок РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 21:39 Фото: Instagram/afckairat
11 октября в столичном спорткомплексе "Сайран" состоялся финал Суперкубка Казахстана по футзалу, где алматинский "Кайрат" сумел переиграть чемпиона страны "Семей" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Это был матч-открытие нового футзального сезона в нашей республике, где встретились два лучших клуба страны.

"Семей" – чемпион Казахстана 2024 года, а "Кайрат" – серебряный призер отечественного первенства. Плюс ко всему, в обеих командах были собраны почти все игроки сборной Казахстана, которая недавно выступила на мировом первенстве в Узбекистане.   

В итоге первое противостояние двух топовых клубов страны в новом сезоне завершилось успехом алматинцев со счетом 3:1, которые и завоевали Суперкубок РК.

"Семей" нынешним летом впервые в своей истории забрал "золото" казахстанского чемпионата, прервав рекорд "Кайрата", который 20 лет никому не отдавал трон на футзальной арене нашей страны.

Оба коллектива уже через две недели представят Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА.

Читайте также

Сборная Казахстана по футзалу взлетела в мировом рейтинге
Сборная Казахстана по футзалу взлетела в мировом рейтинге
Казахстанская дзюдоистка завоевала &quot;бронзу&quot; престижного турнира в Абу-Даби
Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" престижного турнира в Абу-Даби
Футбол Лучший игрок
Коул Палмер объявлен лучшим футболистом сентября в АПЛ
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА Сборная Казахстана 2024 год Футзал
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование
В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: