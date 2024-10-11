"Кайрат" стал обладателем Суперкубка Казахстана-2024 по футзалу

11 октября в столичном спорткомплексе "Сайран" состоялся финал Суперкубка Казахстана по футзалу, где алматинский "Кайрат" сумел переиграть чемпиона страны "Семей" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Это был матч-открытие нового футзального сезона в нашей республике, где встретились два лучших клуба страны.

"Семей" – чемпион Казахстана 2024 года, а "Кайрат" – серебряный призер отечественного первенства. Плюс ко всему, в обеих командах были собраны почти все игроки сборной Казахстана, которая недавно выступила на мировом первенстве в Узбекистане.

В итоге первое противостояние двух топовых клубов страны в новом сезоне завершилось успехом алматинцев со счетом 3:1, которые и завоевали Суперкубок РК.



"Семей" нынешним летом впервые в своей истории забрал "золото" казахстанского чемпионата , прервав рекорд "Кайрата", который 20 лет никому не отдавал трон на футзальной арене нашей страны.