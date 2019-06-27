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Три уголовных дела завели из-за неверных слухов о ЧП в Арыси

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не подаваться панике.

Фото : Матрица.kz27 июня 2019, 09:49

Департаментом полиции Шымкента задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы. В отношении их органами внутренних дел проводится досудебное расследование по статье 274 часть 1 УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

За последние сутки это уже третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не подаваться панике.

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Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.

Также Министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в городе Арыс.

- Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел, - отметили в МВД.


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