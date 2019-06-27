Три уголовных дела завели из-за неверных слухов о ЧП в Арыси

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не подаваться панике.

Департаментом полиции Шымкента задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы. В отношении их органами внутренних дел проводится досудебное расследование по статье 274 часть 1 УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

За последние сутки это уже третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не подаваться панике.

Читайте также: Женщина распространяла слухи о бомбе в Арыси, чей взрыв дойдет до Шымкента

Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.

Также Министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в городе Арыс.

- Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел, - отметили в МВД.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!